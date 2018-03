Asociación mexicana ofrece reeducar a hombres para erradicar el machismo

México.- Los muros de una casa adaptada como aula de clases le hacen eco a las voces de hombres que, por primera vez, reconocen avergonzados:

En este lugar decorado con carteles alusivos al antimachismo, los hombres hacen un alto en el camino para reflexionar acerca de la violencia y las consecuencias que ésta acarrea.

Se trata de un modelo reeducativo en el que se revisan las historias de los participantes y, a través de señales del cuerpo, nos indican la violencia, cómo se manifiesta, explica Ricardo Ayllón, coordinador del Programa de Metodología de la Organización Género y Desarrollo (Gendes).

Esta asociación se dedica a promover nuevas masculinidades con el objetivo de erradicar los diferentes tipos de violencia contra la mujer: sexual, física, psicoemocional, económica o verbal, a través de talleres y cursos.

"Llegué aquí por un acto de violencia que cometí con mi esposa. Le grité; tuvimos un conflicto y eso provocó que nos separáramos. Me dijo que no le gustaba que le gritara, que sentía miedo y eso me hizo reflexionar", explica Jorge, un ingeniero que tiene un año en el grupo.