Bomberos de la CDMX exigen nuevo director

Ciudad de México.- Encabezados por Ismael Figueroa, bomberos exigen en la Estación Central el nombramiento de su nuevo director.

Al menos un centenar de vulcanos se encuentran en el sitio, en Calzada de la Viga y Fray Servando.

La petición es a José Ramón Amieva, encargado de despacho de la Jefatura de Gobierno, tras la salida de Mancera

El que quedó encargado lleva 7 meses que no va a un incendio y ahora en Semana Santa no trabajó. Entonces, no podemos nosotros estar esperanzados a que este señor se quede, porque obviamente no tiene nada de visión hacia lo que es el Cuerpo de Bomberos, por eso estamos solicitando ya que sea nombrado", dijo Figueroa, líder de vulcanos.

Las propuestas de los bomberos encabezados por Figueroa son: Jorge Hernández, Alfredo Barragán Álvarez y Benjamín Alba Moral.

En semanas pasadas, REFORMA publicó que el ex Jefe Vulcano, Raúl Esquivel, acusó que Figueroa no le permitía opera e incluso le llegó a impedir el acceso a su oficina.

Luego que Mancera interviniera para parar el conflicto, Figueroa se comprometió a no interferir con Esquivel, pero posteriormente, el ex Jefe Vulcano volvió a quejarse de agresiones.