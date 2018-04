Desaparecen otros tres estudiantes en Guadalajara

Guadalajara.- La lista de jóvenes desaparecidos incrementa.

El presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), Jesús Medina, informó que desde el 8 de abril no se sabe de tres jóvenes, uno de ellos, estudiante del CUCEA.

"Su nombre es Jorge Armando Pérez Bustamantes, de 21 años de edad, compañero de la Licenciatura en Economía y no se ha dado con su paradero desde el día domingo, junto con dos jóvenes, uno de nombre Juan Rubén Torres Pérez, y Francisco Javier Barajas Escalante", apuntó.

A las 22:00 horas del domingo fue la última vez que se supo de ellos; los tres son vecinos. También desaparecieron dos vehículos.

"Ya pasaron bastantes días, no se sabe nada de ellos, no contestan los teléfonos, no sabemos dónde están, hay dos carros desaparecidos, ya hay una carpeta de investigación, estaban juntos los tres compañeros, hay una serie de situaciones que nos hacen pensar que es un caso muy similar al caso de los compañeros del CAAV".

Marcha exigiendo la búsqueda de los estudiantes. Foto: EFE

Medina hizo el anuncio en la Glorieta de los Niños Héroes, recientemente bautizada como de los Desaparecidos, donde también dio a conocer una serie de acciones para exigir a las autoridades la aparición no sólo de los jóvenes, sino de las más de 3 mil personas que no se saben dónde están.

El presidente de la FEU criticó que el presupuesto para la publicidad en campañas sea cercano a los 450 millones de pesos y se destine poco a la búsqueda de personas desaparecidas.

"Vienen 90 días de campañas y ocurrencias, digo propuestas, muchas sin pies ni cabeza, pero esta vez será diferente y a nosotros nos van a escuchar y esta vez empezamos con la primera pregunta y va parejo ¿dónde están?".

Medina comentó que a partir de este momento, toda la propaganda electoral servirá como "micrófono" para levantar la voz, pues la invadirán con calcomanías lanzando este cuestionamiento.

A todos les vamos a poner una calcomanía en sus rostros y vamos a utilizar toda esa basura que están haciendo ellos electoral para darle visibilidad a todos los que son invisibles en este momento.

El líder estudiantil invitó a la ciudadanía a sumarse a este movimiento descargando la pegatina en las redes sociales de la FEU.

"Necesitamos ayuda, que la gente se sume, estamos muy preocupados, no podemos permitir que sigan desapareciendo personas, ya estamos hartos de tanta inseguridad, de tanta violencia".