Lamentan exclusión de puertos de BC de zona fronteriza

Mexicali, Baja California (Agencia Reforma).- Excluir a los puertos de Ensenada y San Felipe, en Mexicali, de la zona fronteriza será una catástrofe para estas ciudades que hacen negocios principalmente con Tijuana y Mexicali, se frenará la inversión y amenaza a los pequeños comercios también, acusó Alejandro Jara Soria, Presidente de Canacintra Ensenada.

"Sería catastrófico para Ensenada, desde 1933 hasta la fecha Ensenada siempre ha sido parte de la región fronteriza, Ensenada no se ve no siendo parte de ello, está rodeada de mar y desierto, no hay otra ciudad con la que pueda hacer comercio mas que con el estado de California (Estados Unidos) y con Tijuana o Tecate", mencionó.

"De entrada los beneficios fiscales que tendrá Tijuana o Tecate, Ensenada ya no los va a tener, entonces no podremos atraer más inversión, todos los compradores que acudían a Ensenada comprarán en Tijuana, prácticamente esos comercios pueden cerrar", indicó.

El empresario mencionó que las industrias observarán como ahorro los beneficios fiscales a tan solo 50 kilómetros.

"Un ahorro con 10 por ciento de ISR y un 8 por ciento en la compra de insumos, van a empezar a sacar cuentas y a migrar hacia allá", destacó.

Además, también advirtió que en Ensenada hay un alto nivel de pobreza, sobre todo en la parte del sur del Municipio, donde laboran los jornaleros.

"Ensenada es la parte del Estado que más alto índice de pobreza tiene en el Estado, todavía se va a ver más marginado, cuando Andrés Manuel López Obrador dijo que veía por los que menos tienen pues son a los que está afectando", señaló.

El Presidente de Canacintra acotó que no hay plan alterno.

"En esto no hay plan B, Ensenada es una situación única en todo el País, por eso desde 1933 se consideraba a toda la Península, estamos aislados, para hacer negocio solo con California", recordó.

En el Puerto de Ensenada hay 450 industrias afiliadas a Canacintra, y se generan 25 mil empleos.

La ciudad tiene alrededor de 600 mil habitantes.

El Gobernador Francisco Vega indicó en conferencia de prensa que en su reunión con López Obrador pidió que los beneficios fiscales se extendieran hasta Ensenada.