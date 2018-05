Una fiesta de sabor la segunda Feria del Mole en Morelos

Cuernavaca, Morelos.- Una vez más este encuentro culinario superó las expectativas y cumplió el objetivo de impulsar la gastronomía tradicional morelense, el evento se convirtió en una fiesta de sabor.

La segunda edición de la Feria Gastronómica del Mole de Morelos recibió a cientos de visitantes locales y turistas para probar más de 20 variedades de este popular platillo.

El mole es un platillo tradicional en Morelos. Foto Cortesía

“Me encantó, creo que es muy bueno que hagan estos eventos, si te das cuenta la mayoría de los asistentes somos mujeres, trabajamos y buscamos llevar cosas deliciosas a la familia; pero además, conocemos nuestras raíces, nuestra gastronomía, estoy impresionada de la variedad de mole que hay en Morelos, he probado ocho y todos deliciosos”, comentó Lilia Rodríguez, de Temixco.

Bajo la coordinación del Sistema DIF Morelos, dependencias gubernamentales, DIF municipales, cocineras tradicionales y productores locales ubicaron alrededor de 70 stands para ofrecer los sabores tradicionales de comunidades del estado como Coatetelco, Cuentepec, Xoxocotla, Santa Catarina, San Andrés de la Cal, Hueyapan, Tepalcingo, Jiutepec y Yecapixtla.

Foto: Cortesía

El evento contó con la presencia de la reconocida Chef Susana Palazuelos, quien ha sido galardonada con más de 30 diplomas y seis medallas a nivel mundial por su trabajo gastronómico, y fue merecedora del Premio Gourmand por su libro “México: Una Herencia de Sabores” en la categoría de Libro de Cocina del Año, precisó que Morelos tiene una riqueza culinaria muy variada que debe difundirse.

“Yo no tenía ni idea de lo que había en Morelos, cuando escribí mi primer libro, hace 30 años no pude poner nada, con el tiempo he recopilado recetas y por eso me interesa tanto este tipo de eventos, sigo escribiendo y ya detecté hoy sabores que me interesa conocer más, hace falta que toda la gente conozca la gastronomía de este estado, que es una maravilla y tiene una diversidad muy interesante”, refirió la chef.

Foto: Cortesía

Al evento asistió también la cocinera tradicional Reyna Pérez Vicuña, quien ha logrado colocarse entre las mejores del país, ubicando a Morelos en el mapa gastronómico de México.

“Excelente la iniciativa de la presidenta del DIF del estado, que está preocupada porque no se pierda nuestra gastronomía; está buscando el reconocimiento del trabajo artesanal que traen las cocineras; aquí hemos podido probar diferentes tipos de mole y todos tienen una característica especial, diferente, que le da identidad a nuestro Morelos”, comentó la cocinera de 56 años, originaria de Hueyapan.