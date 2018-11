Se lleva a cabo la Sexta Feria de Pulquerías en CDMX

México.- Por sexto año consecutivo, se llevó a cabo la Sexta Feria de Pulquerías Tradicionales de la CDMX en el Museo de los Ferrocarrileros en GAM.

La exhibición también incluyó música, un recuento del pulque en la literatura, música e historia de México.

¿A qué sabe el pulque?... Sabe a México

Dijo uno de los asistentes.

Como parte de esta exhibición se invitó al público, principalmente a los jóvenes, a probar el verdadero pulque, a conocer su historia y aprender sus propiedades; pero, sobre todo, a distinguir el pulque adulterado o en descomposición.

Para deleitar esta ancestral bebida, considerada sagrada en tiempos prehispánicos, se invitó a 15 casas pulqueras invitadas, entre ellas La Victoria, La Hija de los Apaches, Las cremas de Tacuba, El templo de Diana, La Reyna Xóchitl, La gloria de Neza y La bella Carolina.

Foto: Reforma.

"No me gustaba, me daba cosa porque se sentía como baboso, pero ya después le empecé a agarrar gusto.

Ya aprendí que hay tomar poco y lento, no como la cerveza, porque te engaña

Compartió Himelda, de 22 años.

Para disfrutar de los curados ofertados, también se instaló una pequeña área de alimentos donde los asistentes disfrutaron de gorditas de frijol, tlayudas o alitas.

Los encargados de las pulquerías llamaron a la población a que conocer y difundir el valor histórico, social y cultural del pulque.

Esto, con la finalidad de mantener vivo el cultivo de maguey, la producción y abastecimiento de esta bebida ancestral a fin de que, aseguran, no pierda la batalla frente a la cerveza.