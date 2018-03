La fiesta de vaqueros gay en Coahuila que se volvería viral

México.-Un video se ha convertido en objetivo de burlas por parte de los internautas en todo el país. El evento se le conoce como Vaqueros de la República Mexicana, en donde se puede ver al subsecretario de Promoción de Cultura de Coahuila, Iván Márquez, cantando, lo que generaría polémica en días recientes.

En la grabación se observa al funcionario estatal cantado el tema “Te escribí una carta”, mientras varias parejas de hombres bailan en la pista, y siendo este un genero de baile de mucha cercanía, las parejas no se les vio separados ni un momento.

Se sabe que el evento tuvo lugar en febrero pasado, pero el video hasta ahora fue difundido a través de redes sociales, donde muchos usuarios criticaron la presencia de Iván Márquez en el evento, y también muchos otros expresaron su apoyo.

Por su parte, el funcionario escribió un amplio mensaje en su cuenta de Facebook para responder a las criticas, en el que se lee:

Desde niño lucho por la igualdad para todos y de manera valiente, nunca he tenido miedo sino todo lo contraído, peleo de frente y con hechos, muchas veces he luchando por los derechos de los demás, yo me siento muy orgulloso de quien soy y de la integración y respeto social que he ganado por esfuerzo propio, hay una palabra que es clave en mi vida COMUNIDAD, porque somos comunes (sic.).