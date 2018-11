Buscará Procurador asumir Fiscalía de Tamaulipas

Cd. Victoria, México (Agencia Reforma) .-El Procurador General de Justicia de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, no descartó participar en el proceso para asumir la recién creada Fiscalía de Tamaulipas, que sustituye a la actual dependencia, luego de que el Congreso local le abrió la puerta para hacerlo.

"Tenemos que ver cuando salga la convocatoria, desconozco hasta ahorita cómo sean los requisitos, veremos cuáles son los requisitos y una vez que se emitan en base a eso veremos que tomamos o no la decisión de participar en este evento", indicó.

Barrios justificó su intención de ser el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, luego de que el Congreso aprobó su creación y abrió la puerta para que el actual Procurador la asuma.

Rechazó que en Tamaulipas se registre el caso de un Fiscal o Procurador "carnal".

"Yo creo que en este caso independientemente de si competimos o no competimos, pues bueno el Procurador de Tamaulipas actualmente, Irving Barrios, es una persona que no ha sido nunca de alguna filiación política ni ha pertenecido a alguna agrupación de esta índole", expresó.

"Siempre he sido una persona y así lo demuestra mi currículum que todo mi tiempo lo he dedicado a Procuradurías o al servicio público, no he andado en cuestiones que permitan mostrar que mi trabajo pudiera interpretarse como algo que esté allegado a algún grupo de poder en específico", agregó.

La creación hace días de la nueva Fiscalía, tras ser aprobada en medio de críticas de los priistas por el Congreso de Tamaulipas, dijo el Procurador es un avance democrático "fuerte" en Tamaulipas.

A nivel nacional precisó que sólo ocho entidades entre las que se encontraba Tamaulipas no han migrado a las Fiscalías.

"El hecho de que vengan designados por el Congreso, pues habla de una fortalece y una avance muy importante en las instituciones de procuración de justicia en aras de este contexto internacional que ahora se vive en nuestro país y que viene muy aparejado al sistema de justicia penal adversarial", subrayó.

Ante la creación de la Fiscalía, el coordinador de la bancada del PRI, Alejando Etienne Llano, cuestionó que el nuevo cargo pueda ser ocupado por el actual Procurador de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica.

"Ahí lo lamentable es que no se modificó el Artículo Tercero Transitorio para impedir que el actual Procurador participe", fustigó el diputado local priista.

"Me parece que ahí se ve un doble lenguaje, a nivel federal hablaban de que era necesario garantizar la independencia y de que no participara el actual Procurador y ahora aquí hacen lo contrario".

El abogado Ives Soberón, especialista en Mediación y consultor, señaló que el Congreso aprobó una amplia reforma a la Constitución local para crear la Fiscalía General de Justicia del Estado.

No obstante, advirtió que existe opacidad en la reforma al Artículo Tercero, que establece la entrada en vigor del Decreto con la designación del Fiscal.

"Queremos saber: ¿Cómo es ese proceso de designación? ¿Cuándo se emitirá la convocatoria? ¿Quiénes pueden participar en la misma? ¿Dónde está la legislación que establece los lineamientos del Congreso para emitir esta convocatoria?", publicó en redes sociales.

De acuerdo a las reformas el titular de la Fiscalía, será designado por el Congreso del Estado de una terna que envié el Gobernador y luego de una lista que le haya remitido el legislativo con anterioridad integrada por seis candidatos.