Primero justicia y luego perdón, exigen familiares de desaparecidos en BC

Tijuana, Baja California (Agencia Reforma).- Las voces de familiares de desaparecidos en Baja California, e incluso de otros Estados, sobresalieron en el Foro Escucha Por la Pacificación y Reconciliación Nacional llevado a cabo en la Universidad Iberoamericana en esta ciudad.

Al igual que las familias de Ciudad Juárez, Chihuahua, los bajacalifornianos consignaron que no buscan perdón ni olvido, sino justicia.

Parte del gabinete de AMLO estuvo presente en el Foro. Foto: Uniradio Informa

Madres de víctimas de desaparición forzada reclamaron que el foro, promovido por el Gobierno del Presidente electo Andrés Manuel López Obrador, fue en un lugar lejano de las Playas de Tijuana, hasta donde algunas familias no pudieron llegar.

También hubo quejas porque las víctimas de desaparición no pudieron dar su testimonio, y algunas debieron interrumpir el evento para tomar el micrófono.

El foro fue encabezado por Alfonso Durazo Montaño y Alejandro Encinas, propuestos como Secretario de Seguridad Federal y Subsecretario de Derechos Humanos, respectivamente, así como Loretta Ortiz, directora de los foros a nivel nacional.

La mayoría de los asistentes eran familiares de personas desaparecidas, quienes portaron fotografías con los rostros de víctimas y pancartas que decían "Ni perdón, ni olvido".

Durante el discurso de Durazo fue interrumpido por Adriana Moreno Becerril, madre del joven desaparecido Víctor Adrián Rodríguez Moreno, el 11 de mayo de 2009 en Coahuila.

"Me perdí, acláreme, usted dice que no tienen nada qué ver con estas tragedias, desde ahorita ya estamos empezando mal diciendo 'esto no nos corresponde porque apenas vamos a entrar al Gobierno', no señor, ya estuvieron ustedes como autoridades".

"Esta tragedia nos compete a todos, y a todos los Gobiernos y a todas las autoridades, estamos empezando mal diciendo que 'esto no fue en nuestros tiempos', ¡es de sus tiempos también señores! Empezamos mal, por favor, corrija", añadió.

Durazo modificó sus palabras y dijo que la situación del país es responsabilidad de todos.

"Estoy de acuerdo, todos debemos sumar nuestro esfuerzo para encontrar una mejor solución, cuenten con nosotros, primero justicia y luego que las propias víctimas decidan si hay perdón", señaló.

En su participación, Fernando Ocegueda, Presidente de la Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California, exigió al Congreso local que publique la Ley General de Víctimas, esperada desde 2014.

"Cuatro años sin tener ningún tipo de resultado, tenemos un Congreso apático que no resuelve las verdaderas necesidades de las víctimas, no se vale", mencionó, "al Ejecutivo (Gobernador) le exigimos el nombre del nuevo Comisionado Estatal de Búsqueda, lo necesitamos urgentemente".

También pidió que una parte del dinero decomisado a las organizaciones criminales se destine a las víctimas y que haya enajenación de bienes.

En conferencia de prensa al término del foro, Durazo anunció que la capacidad de investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda será fortalecida para combatir a las organizaciones criminales como entes económicos.

Criticó que si bien el Gobierno federal ha neutralizado a la mayoría de los "objetivos prioritarios" a ninguno de los capos se le confiscaron sus bienes.