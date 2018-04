Urgen reducir gasto de bolsillo en salud

Ciudad de México.- Dos de los principales retos que enfrenta el sector salud actualmente son el elevado gasto de bolsillo en salud de los mexicanos y las enfermedades crónicas no transmisibles, señalaron expertos en salud pública.

"No es posible que más del 45 por ciento del gasto en salud se dé por gasto de bolsillo. Yo creo que ese es un grato reto que debemos ir paliando año con año hasta disminuirlo a algo mucho más razonable.

"Este gasto de bolsillo afecta a los más pobres. Entonces, uno de los retos es ir disminuyendo este gasto de bolsillo", indicó Marco Antonio Navarrete Prida, subdirector de servicios de salud de Petróleos Mexicanos (Pemex), durante la segunda jornada del Encuentro de Líderes en Salud.

Mesa Redonda: “El reto de la salud en México.” Intervención de @jogueagui , Dr. Pablo Kuri, Mtro. Chemor Ruiz, De. Ruiz Massieu. Gracias por compartir su visión de la salud en México. pic.twitter.com/iFl09xJDwC — Encuentro de Líderes en Salud. (@lideresensalud) 20 de abril de 2018

Aseguró que en Pemex el gasto de bolsillo no pasará del 2 por ciento, porque esta institución prefiere invertir en atención y prevención para que los pacientes no acudan a servicios privados accesibles.

"Somos un país donde no pasamos por una calle sin que no veamos una farmacia con un consultorio, donde no está regulado, no sabemos qué calidad y no sabemos qué se otorga ahí", subrayó.

Navarrete Prida explicó que para disminuir este gasto es necesario mejorar la calidad de la atención de las instituciones de salud pública, por lo que es importante que todos los hospitales logren la acreditación del Consejo de Salubridad General.

En Pemex, sostuvo, el 80 por ciento de sus unidades médicas están certificadas y esperan alcanzar el 100 por ciento este año.

El hermano del Secretario de Gobernación dijo que otro reto importante es disminuir la prevalencia de la diabetes.

"El 17.5 por ciento de los petroleros son diabéticos, pero somos los más bajos en insuficiencia renal terminal. Solamente el 0.7 por ciento de nuestros diabéticos está en algún problema de diálisis. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues invirtiéndole.

"Es con mucha educación y con mucha prevención, pero la prevención también cuesta. No es gratis y a veces se tiene el concepto de que si se previene se va a ahorrar, se ahorra a futuro, pero no se ahorra en el momento que se está haciendo", abundó.

En tanto, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Pablo Kuri Morales, agregó que el principal reto del sector salud es pasar de un sistema curativo a uno preventivo.

Esto, remarcó, porque las enfermedades que más afectan a la población son las crónicas no transmisibles y ya no las infecciosas.

Detalló que es necesario invertir más en el primer nivel de atención.

"Prevenir no es barato, pero a la larga tiene un rédito fundamental", puntualizó.

Con información de Reforma.