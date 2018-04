Reuniones con el narco, parte de activad pastoral: Canaco

Chilpancingo.- Las reuniones que ha venido realizando el obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, ha sido por la ausencia del Estado y porque las autoridades no han hecho lo suficiente en metería de seguridad, dijo el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Chilpancingo, Víctor Manuel Ortega Corona.

Ortega Corona, mencionó que las reuniones del obispo con el crimen organizado esta dentro de sus actividades pastorales, ante la notable ausencia de las autoridades. Dijo también que le ha sorprendido como algunos sectores que también han sido víctimas de la delincuencia han criticado al obispo y se le han ido a la yugular.

En entrevista dada a Bajo Palabra, aludió que cuando escucha que hay voces que lo señalan como el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame quien ha expresado que el obispo ha violado la ley “pues entonces yo diría si él tiene los elementos de juzgarlo como si fuera un juez que actúe en consecuencia porque entonces está mandando un mensaje que está fomentando la impunidad”, dijo.

Cabe recordar que el mes pasado el obispo Rangel Mendoza comentó que viajó a Pueblo Viejo, municipio de Heliodoro Castillo, en la sierra de Guerrero, comunidad a la que un grupo delictivo le cortó la energía eléctrica y el suministro de agua. Aseguró que los habitantes recurrieron a él para solicitar su mediación.

El obispo aseguró que luego de la mediación, los delincuentes reinstalaron el servicio de agua y la energía eléctrico.

Detalló que habló con los presuntos criminales sobre algunos aspectos del proceso electoral.

“Aproveché con ellos para hablar en el sentido de que no hubiera más asesinatos de candidatos, me prometieron que iban a evitar eso, que iban a dejar una elección libre para que lo que prevalezca es lo que elija el pueblo; que ellos no se iban a meter”, dijo.