Despliegue de operativo en escuelas por inicio de clases

Chilpancingo.- Desde las primeras horas de este día, Policías Estatales de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, retomaron acciones del Operativo “Escuela Segura”, con la finalidad de prevenir la comisión de delitos y garantizar la seguridad de estudiantes, personal docente, administrativo y padres de familia.

Los oficiales realizaron recorridos de vigilancia en las inmediaciones de los siguientes planteles educativos de Chilpancingo: Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETis) No. 135, Colegio de Educación Profesional Técnica (CONALEP), Colegio de Bachilleres Plantel No 1 (COBACH-1), Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No 134 (CBTis); secundarias “General José Agustín Ramírez”, “General Raymundo Abarca Alarcón” y Técnica No 185 “Hermenegildo Galeana”, Telesecundaria “José Vasconcelos”, así como las primarias “Luis Donaldo Colosio” y “Primer Congreso de Anáhuac”.

Foto: Cortesía SSP

Reinicia SSP Guerrero acciones de seguridad con operativo "Escuela Segura" en Costa Grande.

Personal de la Policía Estatal reinició esta mañana las acciones del Operativo “Escuela Segura” en la región de Costa Grande, luego de concluir el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua.

Cabe destacar que durante el despliegue policial no se registraron incidentes.

Foto: Cortesía SSP

Sin incidentes retoma SSP Guerrero acciones de seguridad en la región del norte

Con el propósito de garantizar la seguridad de estudiantes y docentes, efectivos de la Policía Estatal realizaron recorridos de prevención del delito en las inmediaciones de instituciones educativas ubicadas en municipios de la Región Norte, sin que hasta el momento se hayan registrado incidentes.

Las acciones que forman parte del Operativo “Escuela Segura”, fueron llevadas a cabo en el municipio de Iguala, en la secundaria Técnica No 70 “Vicente Guerrero Saldaña” y en Huitzuco de los Figueroa en la secundaria Técnica No 44.

Foto: Cortesía SSP

Patrullajes nocturnos en materia de prevencipon del delito en el municipio de Cuajinicuilapa

Elementos de la Policía Estatal adscritos a la Coordinación Operativa de la Región de Costa Chica realizaron patrullajes de vigilancia nocturnos en las localidades de Barajillas, Cacalote, Buenos Aires, San Nicolás y Maldonado, en el municipio de Cuajinicuilapa.