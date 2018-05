El narco gobierna en Guerrero: Wallace 

Ciudad de México.- El Gobierno de Guerrero está rebasado ante el embate del crimen organizado, por lo que se requiere que la Federación intervenga y asuma el mando de la seguridad en el Estado, consideró la activista Isabel Miranda de Wallace.

"Guerrero ha estado fuera de control desde hace mucho tiempo, (por eso) me he atrevido públicamente a pedir incluso la renuncia del Gobernador porque me parece que está rebasado. Le exijo al Gobierno federal que tome control del estado, no pueden seguir dejando que sea tierra de nadie y que la gente esté muriendo de esta manera tan despiadada", expresó.

"Aquí es donde operaría la Ley de Seguridad Interior para exigirle al Gobierno federal, al local tomar el control jurídico y político para poder poner orden en Guerrero, es de veras una matanza la que se está llevando a cabo con la sociedad y es inaudito".

En la últimas horas, tres militares murieron y tres más resultaron heridos en Coyuca de Catalán, Guerrero, durante una emboscada en el rancho "El Pozo", propiedad del candidato a diputado local, Abel Montúfar, quien ayer fue ejecutado en el mismo municipio.

Foto: Reforma

En entrevista con Grupo REFORMA, la presidenta de Alto al Secuestro consideró que quien está gobernando la entidad no es el priista Héctor Astudillo, a quien acusó de haber dejado a su suerte a la ciudadanía, sino el narcotráfico.

"El Gobernador, es cierto que no puede con toda la delincuencia organizada, pero tampoco tiene una estrategia para los delitos del fuero común y es muy grave porque está dejando a sus suerte a la ciudadanía, y eso no tan sólo es detestable, sino criticable. Él no puede renunciar para lo que fue electo, que es gobernar, y él no está gobernando, quien está gobernando ahí es el narcotráfico, indudablemente que esto habla de complicidades", apuntó Miranda de Wallace.

Los grupos de narcotráfico en Guerrero han asumido tanto poder, abundó Miranda de Wallace, que tienen "maniatada" a la Administración estatal y se dan el lujo de poner y tener a su disposición tanto a policías como a alcaldes.

"Ni siquiera en Tamaulipas se ve la barbarie que se está viendo en Guerrero. Algo que hay que dejar muy claro es que esto se debe también a complicidades políticas, no puedes tú tener capacidad de maniobra si no tienes apoyo político. Y aquí indudablemente que hubo gente que dio el apoyo político, los empoderó y ahora no tienen forma de quitarles el poder al narcotráfico, esto es lo grave de lo que hoy estamos viviendo", advirtió.

Orlando Camacho, director general de México SOS, advirtió que Guerrero es el estado más complicado del País, por lo que consideró necesaria una mayor presencia de las fuerzas federales en la entidad, para aplicar acciones más contundentes contra el narcotráfico.

"Necesitamos mucha más presencia, de entrada, de Marina, yo creo que Marina y Policía Federal deben estar trabajando en mucha más coordinación en esa zona, tenemos al Ejército cuidando todavía los campos de amapola, pero necesitamos una acción mucho más contundente de Marina en concreto y de Policía Federal. Me parece que si eso lo logramos coordinar bien con el estado y con una ciudadanía no gritando, sino una ciudadanía organizada y comprometida, que se esté metiendo en serio, todavía creo que podemos generar algo diferente", confió.