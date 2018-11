¿Habrá Ley seca este 01 de diciembre? aquí te decimos dónde

Ciudad de México.- Derivado de las experiencias de otros sexenios, y preocupados por que ya inician las fiestas decembrinas, la pregunta que se estan haciendo los cibernautas es: ¿Habrá Ley Seca este 01 de Diciembre?.

Este 01 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador se convertirá oficialmente en el Presidente de México.

La toma de protesta se realizará el sábado 1 de diciembre a las 09:00 de la mañana en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México. Sin embargo, la gente ya esta preguntando por medio de las redes si habrá Ley Seca, como la hubo cuando el presidente actual Enrique Peña Nieto, asumió el poder.

Hasta el momento no se ha definido si habrá Ley Seca a nivel nacional. Imagen ilustrativa. Foto: Pixabay

Cabe recordar, que en aquel entonces, la Ley seca duró 12 horas.

Asimismo, hasta el momento no se ha definido si habrá Ley Seca a nivel nacional, por lo que compete a cada estado establecer los horarios en los que los establecimientos comerciales podrán vender alcohol.

En Silao, Guanajuato, la Presidencia Municipal indicó a través de la dirección de Fiscalización y Reglamentos que sí habrá Ley Seca.

Esto con base a lo descrito en los artículos 22 fracción X de la ley de alcoholes para el estado de Guanajuato, así como en el artículo 27 fracción VII, artículo 121 tercer párrafo del reglamento de alcoholes, establecimientos mercantiles, de servicios y espectáculos públicos vigente en el municipio de Silao.

Imagen ilustrativa. Foto: Pixabay

Por lo tanto, a partir de las 00:00 del día primero de diciembre, quedará prohibido vender alcohol.

Los establecimientos que violen las disposiciones, se harán acreedoras a multas que van desde los 4 mil pesos.

En Sinaloa no se ha definido si habrá Ley seca o no, sin embargo el Gobierno del Estado de Sinaloa ha determinado no instaurar la llamada ley seca para ese día, lo anterior en aras de no dañar la economía del estado en un sector tan importante como lo es el de restaurantes, bares y otros.

Además, la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Campeche anunció que el próximo 1 de diciembre deberán permanecer cerrados los establecimientos que por sus giros expendan bebidas alcohólicas.

En el Acuerdo de la Junta Regulatora para la Venta Ordenada y Consumo Responsable del Estado de Campeche, detalló que los locales o establecimientos en que se expendan bebidas alcohólicas deberán permanecer cerrados desde las 03:00 hasta las 18:00 horas del día 1 de diciembre de 2018, con motivo de la toma de protesta de López Obrador como presidente de México.

Así, cada municipio y estado debe definir si habrá Ley Seca el próximo 1 de diciembre.