Niña que perdió pierna tras caída de helicóptero clama ayuda

Oaxaca.- La pequeña Monserrat fue una de las víctimas del trágico accidente que se registró el pasado mes de febrero en Oaxaca, donde un helicóptero en el que viajaba el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat y el secretario de Gobernación, se desplomó.

Hoy, a casi dos meses de que 14 personas perdieran la vida, entre ellas menores, Monserrat, quien resultó gravemente herida, pidió ayuda a través de un video publicado en la cuenta de Twitter de la usuario Elda González.

“Mi nombre es Monserrat González y soy la niña afectada en aquel accidente del helicóptero donde venía viajando el señor Gobernador en Santiago Jamiltepec, Oaxaca”, mencionó la pequeña de 12 años .

A Monserrat le fue amputada la pierna derecha, lucha para la izquierda no sea cortada. El mensaje del video va dirigido a Murat y al presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto. La niña les pide que la apoyen con un seguro de vida y un transporte ya que si pierna esta delicada.

“Yo le quiero pedir al señor Gobernador y al presidente Enrique Peña Nieto que me den un seguro de vida, que me ayuden en mi casa, en mis estudios y que me den un transporte para transportarme porque no tengo en qué. Y mi otro pie mire como está”, concluye la niña.