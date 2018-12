Hija de policía asesinado nace el día de su aniversario de bodas

Con buen estado de salud nació la hija del policía Enrique Alamillo Romero, asesinado el pasado 4 de octubre junto a sus compañeros del Grupo Operativo, en plena avenida Serdán, del Municipio de Guaymas, Sonora.

La bebé que llevará por nombre Perla nació el miércoles 28 de noviembre, vía cesárea, con un peso de 3 kilos 500 gramos y una talla de 50 centímetros, justo en el aniversario de bodas cuando sus padres cumplirían 5 años de casados.

De acuerdo con El Imparcial, Perla, viuda de Alamillo, no completó las 40 semanas del embarazo por la pérdida irreparable de su esposo.

"Enrique (Alamillo Romero) estaba muy alegre con el nacimiento de Perla, antes habíamos intentado tener otro bebé, pero no se logró, y cuando supo de ella, fue en su cumpleaños, lo recuerdo muy bien, se puso muy contento, era su primer hija, su única hija y no la conoció", externó entre lágrimas.

La niña, quien hasta ayer se encontraba internada bajo un tratamiento de fototerapias, en cuestión de horas será dada de alta del nosocomio para continuar su desarrollo al lado de su madre y abuela materna.

Código Rojo en Sonora. Al menos cinco policías han muerto tras ataques armados. Detalles: https://t.co/kW0xdKzyGP — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) 5 de octubre de 2018

"Hoy (ayer) se cumplen dos meses de su muerte, dos meses lleno de sufrimiento, no se imaginan todo lo que he enfrentado, todas la vueltas que he dado, por eso la niña nació antes, no tenía descanso y la presión siempre la tuve muy alta", apuntó.

"Sé que a Enrique (esposo) no lo volveré a ver jamás, no lo voy a tener nuevamente, pero me dejó lo mejor de él: Una niña preciosa y físicamente idéntica a él, ya me la quiero llevar a la casa para disfrutarla y estar con ella a todas horas", finalizó.