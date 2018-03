La vida no fue buena conmigo: Hijo del sol y la luna pide perdón

Tamaulipas.- Hace unos días se dio a conocer un video de un joven que estaba bajo los influjos de alguna droga y había sido detenido por las autoridades por haber chocado su camioneta, en ese momento se identifico como El hijo del sol y de la Luna.

Fue la mañana del 07 de marzo cuando Milton Stanley mejor conocido como El hijo del sol y de la luna impactó su camioneta a la cual llamó La carroza del fin del mundo contra un vehículo Tsuru y luego con un árbol al subirse al camellón del Bulevar Fidel Velázquez, frente a Grand Central tras circular en sentido contrario.

En un video que fue difundido por medio de las redes sociales se puede ver a Milton decir que era adivino de tarot de cartas, números, podía ver todo, tenía el don de entender todo lo que dicen los pájaros a través de su canto y afirmó que había fumado mota todo el día.

Después de eso, el 15 de marzo subió un video a su red social de facebook donde se disculpaba de lo que había hecho y se muestra molesto por burlarse de él.

No me molesta qe han chiste pero lo que si me molesta es que estén a esa expectativa de que alguien la cague para ser chistes acerca de eso, burlarse de eso