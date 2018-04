El huevo por los cielos en Reynosa

Reynosa, Tamaulipas.- El huevo subió de precio el pasado mes de marzo costaba a 80 pesos la cartera sin embargo hoy permanece en los 68 y 65 pesos aunque sigue siendo caro.

Hoy en día se encuentran en los supermercados hasta en 65 pesos lo que quiere decir que ya bajó 14 pesos sin embargo sigue siendo un precio alto en comparación con el año pasado debido a que costaba a 43 pesos.

"El huevo no logra bajar a como estaba el año pasado, pero aun así lo tenemos que comprar, sobre todo porque es básico para el almuerzo, en mi casa lo servimos en la mañana, entonces no puede faltar, aunque trato de que me rinda un cartón", dijo Ana Claudia Morales, quien se encontraba en el centro comercial.