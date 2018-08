"Vean cómo está mi padre, no quieren hacer nada por él”

Ciudad de México.- Una mujer denunció, a través de un video en redes sociales, que en la Clínica 71 del IMSS, ubicada en Chalco, Estado de México, hicieron esperar por horas a su padre para brindarle atención médica, pese a que éste sufría una embolia.

En el video difundido en Facebook, la mujer muestra que varios pacientes esperan para ser atendidos en camillas o en sillas en los pasillos de la unidad médica, igual que su padre, quien es un adulto mayor.

"Vean las condiciones en que tienen a la gente, vean cómo los tienen, y no se vale", señala la mujer mientras graba con su celular y recorre la clínica.

"Vean cómo está mi padre, tiene una embolia y no quieren hacer nada por él. Me lo tienen sentado desde la madrugada".

En el video se observa que la mujer se dirige a una oficina y exige a un médico, a quien señala como director de la clínica, que su padre sea traslado al Hospital de La Raza, también de esta dependencia.

Algunos de los pacientes en el IMSS. Foto Reforma

"Éste es el director de la clínica 71. Ahorita le voy a demostrar cómo tienen a mi papá, que me le está dando una embolia y no me lo quieren atender.

"Cualquier cosa que le llegue a pasar a mi papá, me voy sobre de este señor. Y yo no le pido, señor, le exijo ahorita el traslado de mi papá",

enfatiza.