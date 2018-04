Gastan casi todo su salario en un transporte viejo e inseguro

Ciudad de México.- El gasto en transporte público para quienes viven en la periferia del Valle de México y trabajan en la CDMX representa un castigo al bolsillo de quienes menos ganan.

Según el INEGI, hay sectores que gastan hasta el 70 por ciento de sus salarios en un transporte viejo e inseguro.

A los costos, se suman los constantes delitos que ocurren en el transporte público.

Fernanda Gutiérrez, quien vive en Izcalli y trabaja en Polanco, invierte cuatro horas al día de ida y vuelta.

De sus 6 mil pesos de sueldo, gasta 2 mil 900 pesos en traslados. Podría ser un poco menos, pero prefiere recorrer algunos tramos en taxi por seguridad.

Ni había hecho cuentas de cuánto me gasto", reconoce. "Intenté buscar algo más cerca de mi trabajo, pero no me alcanza.