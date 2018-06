Exigen justicia por feminicidios

México.- Familiares de víctimas de feminicidios de varias entidades del país lanzaron un ya basta a ese delito, exigieron castigo para los responsables y demandaron a las autoridades hacer su trabajo con profesionalismo y eficacia.

Durante el Primer Encuentro Nacional de Familiares y Huérfanos por Feminicidios, convocado por organizaciones, afirmaron que la constante en los casos es la falta de justicia, la insensibilidad y negligencia de las autoridades.

Criticaron que las fiscalías y procuradurías estatales insistan en tipificar los casos de feminicidio como otro tipo de asesinatos y se nieguen a investigar los casos con perspectiva de género, como marca la ley. “Tengo mucho coraje y mucha indignación, mi hija era digna y hoy no vengo a limpiar su memoria, hoy vengo a exigir a la autoridad que haga su trabajo porque ya estamos cansados.

Necesitamos esa justicia y que se quiten el antifaz, que no usen la doble moral, que no les dé miedo investigar. Hagan su trabajo y actúen como deben, señaló Silvia Vargas, madre de María Fernanda Catalina Rico, joven asesinada en abril 2014.

Yessenia Zamudio relató que su hija María de Jesús Jaimes Zamudio estudiaba el cuarto semestre de la carrera de Ingeniería Petrolera en el IPN, cuando fue asesinada en enero 2016 en la Ciudad de México, aparentemente por estudiantes y un profesor de nombre Julio Iván.

Intentaron abusar de ella, entraron a su habitación y al intentar escapar de ellos salió por una ventana, y ya ahí ellos la empujaron y le quitaron la vida. Nadie hace nada, confié en las autoridades y no están haciendo nada, nada más acumulan hojas y hojas pero no hay detenidos, solamente se burlan de nosotros, expresó.

Elvira Camacho, madre de Ivonne Jiménez Camacho, contó que su hija fue asesinada en agosto de 2013 en Oaxaca, a manos de un hijo de funcionarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado identificado como Kevin Gonzalo Rojo, quien no ha sido detenido. “Han encubierto a ese feminicidio, en cuatro ocasiones han dado carpetazo, por eso yo vengo a decir que ha habido mucha corrupción por parte de las autoridades, de la Fiscalía, todos me han dado largas, pero no voy a descansar, voy a seguir luchando. “A las autoridades les digo que está muy claro que no hay interés (de su parte). Yo vengo a demandar que no tengo respuesta de las autoridades, la ineptitud de esas autoridades ha obstruido demasiado (la justicia)”, señaló. En encuentro se realizó en el Teatro Carlos Pellicer, en Xochimilco, cuyas 300 butacas fueron ocupadas por familiares de víctimas de feminicidios en entidades como Oaxaca, Estado de México, Michoacán y Ciudad de México.

Para entender...

Sinaloa se coloca como el estado con el mayor número de presuntos delitos de feminicidio en el país, esto de acuerdo con Información Delictiva y de Emergencia con Perspectiva de Género publicada por primera vez por la Secretaría de Gobernación en su portal http://secretariadoejecutivo.gob.mx. De los 676 casos registrados en la nación de manera oficial, al 31 de diciembre del 2017, 82 corresponden a Sinaloa, y tanto Culiacán como Mazatlán se ubican en el primero y segundo lugar, respectivamente, dentro de los cien municipios con mayor número de feminicidios en México, seguidos de Navolato y Ahome.