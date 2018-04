Presos del Cereso de La Paz sí viven bien: CEDH

La Paz, Baja California Sur.- Luego del motín registrado el pasado sábado en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de La Paz, y de que se denunciara que a los internos los mantenían en condiciones que agredían su integridad, la Comisión Estatal de Derechos Humanos realizó una visita al penal y corroboró que los reos viven en condiciones óptimas.

La encargada del despacho de la CEDH en Baja California Sur, Lizeth Collins Collins, informó que luego de platicar con algunos internos y recabar datos, se pudo confirmar que ellos viven bien en términos generales y de integridad personal.

Según informó BCS Noticias, la inquietud se dio por parte de familiares de algunos presos que manifestaron que sus derechos estaban siendo vulnerados, incluso manifestaron que a unos los tenían "amarrados".

Pese a que se mostraron fotografías donde se mostraba esta situación, la encargada informó que durante la visita no se comprobó tal hecho.

"En el tiempo que estuvimos en el interior, no había personas amarradas ni ningún tipo de situación como la que me comentaban a la salida del Cereso. Las fotografías que me enseñaban, si son del sábado, nosotros en algún momento no estuvimos ahí, pero cuando entramos, las personas no estaban en esas condiciones”, señaló Collins.

De acuerdo con el portal, la encargada de la CDEH manifestó que se esperará a que se restablezca la seguridad interna del penal para proceder a solicitar informes de lo sucedido, y en caso de ser necesario, girar una recomendación a la autoridad correspondiente para dar atención a la situación.

Por último, dijo tener conocimiento de que algunas personas se han acercado a presentar algunas inconformidades, sin embargo no se han interpuesto quejas de manera formal. En ese sentido, invitó a los familiares de los internos a que se acerquen y manifiesten sus quejas en particular.