Investigan a 21 policías falsos en Puebla 

CIUDAD DE MÉXICO.-La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que investiga a 21 falsos policías del Municipio de Tehuacán.

En un comunicado, la institución informó que a los detenidos -13 policías de tránsito y 8 de policías municipales- se les imputa el delito de usurpación de funciones públicas.



Ayer, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla relevaron de sus labores a la Policía de Tehuacán.



En el operativo -en el que participaron la Fiscalía General, la Policía Federal y el Ejército Mexicano- se llevó a cabo el aseguramiento de Ignacio "N", Nancy "N", Daniel "N", Misael "N", Christian "N", Gilberto "N", Víctor "N" y Gustavo "N".



En un operativo encabezado por @JesusMoralesRdz, en coordinación con @SEDENAmx, en Tehuacán la @SSP_Puebla hace revisión de CUIP y control de armas a elementos municipales, para asegurar su correcto actuar en la corporación y verificar que no tengan relación con hechos delictivos pic.twitter.com/JvXU8ykxMO — Seguridad Pública Puebla (@SSP_Puebla) 23 de agosto de 2018

Así como de los supuestos policías de tránsito Nadia "N", Raymundo "N", Jorge Gilberto "N", Hermelindo "N", Jesús "N", Ana Karen "N", Julio César "N", Odon "N", Francisco "N", Miguel "N", Flaviano "N", Juan "N", y Benjamín "N".



La Fiscalía indicó que los detenidos desempeñaban actividades de seguridad pública sin contar con la autorización correspondiente, en algunos casos no contaban con la Clave Única de Identificación Policial (CUIP), mientras que otros no tenían aprobado el examen de control de confianza o no estaban dados de alta.



La Fiscalía de Investigación Regional continúan con las investigaciones del caso.