Arremete Segob, también, contra Javier Corral

Agencia Reforma, Cd. de México, México 09-Apr-2018 .-La Secretaría de Gobernación también arremetió contra el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, al afirmar que miente, desconoce los principios del sistema jurídico, muestra desdén por las instituciones y pretende imputar hechos falsos al Presidente Enrique Peña Nieto.



El sábado, Corral acusó sumisión del Poder Judicial ante Peña y de otorgar impunidad a Alejandro Gutiérrez, ex secretario general del PRI, acusado de corrupción, luego de que un Tribunal decidió que su caso se debe resolver en juzgados federales.



En respuesta, la Segob emitió un inusual pronunciamiento de siete puntos en el que de entrada rechazó "tajantemente" las afirmaciones del Mandatario estatal y aseveró que el Poder Judicial resolvió con base en pruebas y no a deseos personales o presiones políticas.



"El Gobernador Corral pretende falsamente imputar al Presidente de la República conductas y acciones al margen de la ley. El hecho de que la resolución del Poder Judicial no satisfaga los deseos del Gobernador no le da derecho a mentir ni a engañar a la sociedad", recalcó la Segob.



La Secretaría indicó que las afirmaciones de Corral ponen de manifiesto su desconocimiento sobre los principios básicos en los que se sustenta el régimen jurídico-político, que son el pacto federal y la división de poderes.



"Quizá por ello reconoció haber instruido tanto a la Fiscalía General de Chihuahua como al Poder Judicial del Estado, cómo actuar en casos de la competencia de estos órganos autónomos e independientes respecto al Ejecutivo Estatal, tal como sí lo establece la Constitución del Estado de Chihuahua", apuntó.



Las afirmaciones del Gobernador Corral, abundó la dependencia, muestran un profundo desdén por las instituciones, las leyes y el pacto federal, al desconocer las resoluciones emitidas por un órgano constitucionalmente competente.



Aseguró que es falso que exista subordinación del Poder Judicial al Poder Ejecutivo Federal, y fue más allá, pues acusó que en Chihuahua sí ocurrió con la destitución del Presidente del Tribunal de Justicia y del Fiscal General del Estado.



"Es también falsa la afirmación que desde la Federación se pretenda dar protección a los inculpados en el asunto penal que el Gobernador señala, quizá no recuerda o evita recordar que fue la Policía Federal, dependiente de esta Secretaría de Gobernación, la que en apoyo de la Fiscalía de Chihuahua ejecutó la orden de aprehensión de uno de ellos.



"Y puso a disposición del Juez Local al supuesto principal probable responsable del delito. La Federación lo hizo con profunda convicción al cumplimiento de obligaciones entre niveles de Gobierno y dentro de nuestro orden Constitucional", añadió.



Aunque arremetió contra Corral, la Segob aseveró que el Gobierno federal "invariablemente" se ha dirigido con respeto republicano a la investidura de todos los Gobernadores.



Recordó que el Gobierno federal firmó un convenio con Corral para que la Federación hiciera entrega de participaciones federales extraordinarias y agilizara la solicitud de extradición del ex Gobernador César Duarte.



"No obstante, acusó, el Gobierno de Chihuahua no cumplió sus compromisos y tuvo que ser el Poder Judicial la que resolviera el conflicto competencial "haciendo a un lado calificaciones y presiones políticas del Gobernador Corral"



"Por lo anterior, el Gobierno de la República exige al Gobernador conducirse con apego a la verdad y a la Ley en beneficio de la entidad que gobierna, de la sociedad Chihuahuense y de la opinión pública, pero sobre todo en defensa de nuestro marco Constitucional que él protestó defender", añade el pronunciamiento.



El fin de semana, el Consejo de la Judicatura Federal también cuestionó a Corral y señaló que sus resoluciones no se toman con base en amenazas ni campañas mediáticas, y tampoco por popularidad ni para agradar a los políticos.