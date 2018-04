Busca familia de tampiqueño que murió en Carolina del Norte

El pasado lunes 26 de marzo fue encontrado sin vida un inmigrante mexicano en una zona boscosa detrás del complejo de apartamentos University Lake, ubicado en la cuadra 200 de Barnes Street, de Carrborro, en Carolina del Norte.

El hoy occiso era amigo de un jornalero hispano de nombre Andrés Morales Castillo de 64 años de edad el cual busca a la familia del fallecido para que vayan por el cuerpo a Carolina del Norte y le den santa sepultura.

Andrés mencionó que su amigo era originario de Tampico, Tamaulipas. El reporte del Departamento de Policía de Carrboro identificaron el cuerpo con el nombre de Andrés Abraham Álvarez de 37 años de edad pero el aseguró que José Atilano Álvarez era su nombre en realidad.

Aquí no sé si lo echan a una fosa común o lo queman, yo no sé cuál sea el procedimiento aquí cuando no encuentran sus familiares

Se desconocen las causas de la muerte del tampiqueño José. Los vecinos del lugar colocaron un pequeño altar con tres velas y un guante de lana el cual era del hoy occiso en el lugar donde fue encontrado sin vida.

El jornalero hispano mencionó que su amigo le había comentado en una ocasión que tenía familiares en Houston, Texas y también en Tampico lugar al que pensaba regresar en un año.

Se quería ir en un año, él dijo "en un año me voy paisa, a comer jaibas, a vender jaibas", dijo Andrés a MundoHispánico.

"Hace como un mes, pasadito, se me despareció y se me hizo raro porque me dejo con el café y el pan esperándolo y ya no supe nada de él", dijo el amigo del tampiqueño.

El señor Andrés dijo que muchas personas conocían a José, era una buena persona, de un corazón noble. También lamentó no tener ninguna foto de su amigo.

Me da tristeza porque yo no tengo hermanos aquí y como que él era mi hermano

Andrés pide a la familia de su buen amigo que hagan todo lo posible para que vayan por el cuerpo a Carolina del Norte, porque a el no se lo dan porque no tengo ningún parentesco con el.

