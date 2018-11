Escuinapa, Sinaloa.- En medio de un profundo dolor e indignación, madres de familia y niños se hacen presentes en la Dirección de Seguridad Pública de Escuinapa para exigir justicia para el pequeño Josué Alejandro, quien presuntamente fue abusado sexualmente antes de que le fuera arrebatada la vida el día de ayer en un lugar donde había maquinitas.

El domicilio donde fue encontrado el cuerpo del niño Josué Alejandro comúnmente se encontraba concurrido de menores que acudían a las maquinitas, sin imaginar que sería el sitio en el que se cometiera un atroz crimen.

Esta mañana, vecinos, amigos y familiares de Josué Alejandro se hacen presentes frente a las autoridades para pedir se haga justicia para el pequeño presuntamente abusado y al que le fuera arrebatada la vida con tan solo 8 años de edad.

Según familiares y vecinos, el responsable es un hombre de 25 años de edad y el cuerpo del menor fue encontrado en uno de los cuartos del domicilio al que acudía frecuentemente con signos de estrangulamiento y tapado con una cobija blanca, esto al rededor de las 23:30 horas.

Un par de horas antes se había comenzado la intensa búsqueda del menor y se acudió en varias ocasiones al domicilio, donde negaban conocer su paradero.

Se ha dado a conocer que dos mujeres y un hombre que se encontraban en el lugar han sido presentados a las autoridades y los manifestantes exigen no sean liberados hasta que se aclaren los hechos, asimismo piden la detención del responsable.

"Mi mamá se quedó esperándome", piden justicia para Josué. Foto: El Debate

Señalan que no es la primera vez que ocurre un caso similar, hace un tiempo realizaron una denuncia por intento de abuso sexual a una niña en el mismo lugar y la investigación no procedió. Este caso no quieren quede impune, exigen justicia para Josué Alejandro.

Al momento las autoridades no han brindado detalles sobre el tema.