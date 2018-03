Sonorenses destacan en concursos internacionales de ópera

Sonora.- Las sopranos Ariadne Montijo y María Caballero, galardonadas con el Reconocimiento al Talento Joven Sonorense en Canto Operístico, en el Festival Internacional Alfonso Ortiz Tirado 2017 y 2018, siguen cosechando éxitos en su carrera artística.

Mario Welfo Álvarez Beltrán, Director General del Instituto Sonorense de Cultura (ISC), destacó el enorme esfuerzo de ambas artistas, quienes se han caracterizado por su talento, dedicación y prometedora carrera en la música.

Ariadne Montijo dará un gran paso en su carrera: del 16 al 30 de julio participará en el Festival Internacional de Canto en Alemania, donde podrá ser apreciada por directores artísticos de España, Alemania y Francia.

Sonora me ha apoyado muchísimo en los últimos años de mi formación artística; ha confiado en mi talento, en mis ganas. Gracias a esa motivación he logrado alcanzar más metas, y en esta ocasión, no fue la excepción, expresó.