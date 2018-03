Video: Casi me mata, me agarró a machetazos

Ciudad de México.- El pasado 26 de febrero Kenny Mireya, una scort de origen venezolano, fue encontrada sin vida tirada a un costado de una escuela primaria, presentaba huellas de tortura y el rostro totalmente desfigurado, al parecer él o los agresores usaron ácido para quemarla, en el municipio de Ecatepec, hoy salió a la luz un video donde muestra y habla sobre una agresión que tuvo.

En la grabación habla que un hombre pidió su servicio y fue, era él, menciona Kenny, haciendo referencia de que ya conocía a esa persona.

Casi me mata, me agarró a machetazos

En la grabación, Kenny dijo que tenía 5 puntos en la cabeza, el hombre le metió la pistola en la boca dejándola muy dañada, también muestra su brazo fracturado y varias heridas.

En otro video, que al parecer iba dirigido a su agresor, le dice que la dejó muy lastimada.

El brazo lo tengo fracturado, la doctora fue a buscar las cosas para agarrarme los puntos, ahorita lo que me dieron fue un calmante.

Al momento de esa agresión, Kenny dice que mandó a bajar todo de la página donde se promocionaba.

Ya me mandaron a bajar todo de la página... solo estoy esperando que se me quite lo inflamado de la cara