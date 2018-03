"Me golpeó y amenazó con una pistola frente a mis hijos"

Puebla.- “Estaba saliendo de mi cochera cuando vi que la camioneta en la que venía esta señora, de la nada se me cerró y me gritó: 'Bájate, pen...', bajé para calmarla pero ella pensó, creo, que la iba a agredir. O no sé. Entonces me cacheteó y luego le detuve las manos cuando alcance a ver que quería golpearme ahora con el puño cerrado".

En redes circula la fotografía de una camioneta, a la que se denuncia que su dueña golpeo y encaño con una pistola a Laura Vega, integrante del movimiento 33 Mujeres, delante de sus hijos menores de edad al tiempo que le decía 'Bajate pen...', en la colonia Granjas del Sur en la capital de Puebla.

Imagen temática. Foto: Pixabay

La agredida en su relato de los hechos, alude que la agresión ocurrió frente a sus hijos, menores de edad, cuando la mujer se le cerró con una camioneta Mitsubishi color roja y después se bajó a agredirla y golpearla. Se trató de una mujer morena que vestía pants.

#LadyPistola, como la nombraron los usuario tras la denuncia en redes, comenzó a ordenarle a su hijo, quien viajaba en la camioneta con ella, que le bajara su pistola. A pesar de que el muchacho se negó de inicio, obedeció a su madre y sacó el arma de fuego.

“Era una pistola grande, plateada con negro. Me espanté horrible porque no pensé que en realidad la tuviera pero la mujer me encañonó en el pecho y comenzó a gritar que me iba a matar. Mis hijos lloraban. En cambio, su hijo no podía controlarla y de la camioneta bajó otra adolescente que le gritó que ya me matara para que se fueran".

Foto: Wikimedia

Laura se quedó quieta y no sabía qué hacer así que comenzó a gritarle a la mujer que si iba a hacerle algo lo hiciera ya. Mientras los testigos de la escena se pasaban de largo sin hacer nada.

“Fue hasta que una mujer le gritó que ya me dejara en paz que reaccionó y se dio cuenta que todos la veían. Subió a su camioneta y se fue. Yo solo alcancé a tomar una fotografía de la camioneta, me volví a subir a mi Chevy e intenté calmar a mis hijos. Pero estaba muy mal. Nunca pensé que otra mujer fuera a agredirme así".

Las fotografías de la camioneta ya fueron compartidas a las autoridades y en redes sociales, donde a la agresora la han bautizado con el hashtag "#LadyPistola".