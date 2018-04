Leslie ya casi sería libre, tenía un hijo, apareció muerta en su celda

Ciudad de México.- A unos meses de salir de prisión, Leslie Gabriela fue hallada muerta en su celda del penal de Santa Martha Acatitla.

La mujer, de 27 años, fue encontrada en su dormitorio asfixiada, cerca de las 7:00 horas el 31 de marzo.

La familia de Leslie denunció irregularidades en su muerte, como el tiempo en el que se tardaron para recoger el cuerpo, la seguridad de las celdas y la siembra de una presunta carta póstuma, que no le fue compartida a la familia y la cual no se menciona en la carpeta de investigación abierta por el delito de homicidio culposo por otras causas.

Nosotros nos enteramos por terceras personas, nunca nos habló el penal para decirnos, que es lo primero que tiene qué hacer... nos enteramos por reclusas, le hablaron a mi cuñado, la pareja de Gaby, y le dijeron lo que estaba pasando", expresó en entrevista Cecilia Castillo, hermana de Leslie Gabriela.

Leslie había pedido tres veces que la cambiaran de dormitorio, debido a problemas con su compañera de celda, sin embargo, sus peticiones fueron ignoradas por la directora del penal Gloria María Hernández.

Incluso, en una ocasión, ambas habían sido enviadas al módulo de seguridad por sostener una riña.

Ella había metido tres escritos para que la cambiaran, pero no le hicieron caso, además, esa persona estaba presa por homicidio y mi hermana por robo, sin violencia, sin arma, cómo es posible que las pongan juntas en un mismo dormitorio, dijo en entrevista.

Según la carpeta de investigación iniciada ante la Fiscalía de Iztapalapa con el folio CI-FIZP/IZP-9/UI-1/S/D/01474/03-2018, la interna Eleonor Munguía, dio aviso a una custodia que su compañera se encontraba colgada en las escaleras de la litera con un listón.

Leslie Gabriela se encontraba interna desde 2011 por robo y condenada a una pena de 7 años, los cuales se cumplirían en septiembre.

Afuera la esperaban su hijo, de 8 años, sus hermanos y su pareja sentimental.

De acuerdo con su familia, ella tenía planes de retomar su vida y hasta había apalabrado un empleo de mesera con un amigo.

Eso lo hubiera hecho al principio, cuando no sabes manejar tu encierro, cuando no sabes manejar ese tipo de situaciones, no ahorita", abundó