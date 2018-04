Líder de Nochixtlan fue torturado por 4 desconocidos

Oaxaca.-El presidente del Comité de Víctimas (Covic) de Nochixtlán, Santiago Ambrosio Hernández, fue localizado la madrugada de hoy en su vivienda amarrado y con signos de tortura.

El ataque se dio hoy a la 1:00 horas cuando encapuchados ingresaron a su cuarto, ubicado en la Carretera Internacional Cristóbal Colón, en Nochixtlán.

Foto: Ilustrativa.

El dirigente recibió patadas en la cabeza y lo hirieron con arma blanca en la espalda y los brazos.

Rompieron el vidrio de la puerta cuando yo estaba dormido. Cuatro personas me empezaron a golpear. El primer golpe que me dieron fue en la cabeza. Me amarraron y me empezaron a golpear por todos lados, dijo Hernández en entrevista telefónica.

El líder se encuentra internado en un hospital privado de Oaxaca, donde ya fue visitado por el Fiscal General de Oaxaca, Rubén Vasconcelos, y por personal de la Secretaría General de Gobierno del Estado (Segego).

Ya me sacaron tomografías y están esperando que me desinflame parte del cerebro que se me inflamó por los golpes. Me están poniendo analgésicos", relató.

La víctima ya presentó denuncias ante la Fiscalía General del Estado y una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.

Por el ataque, el agredido responsabilizó al Alcalde, Rubén Alcides Miguel Miguel.

Imagen temática. Archivo/ EL DEBATE

Mi agresión se relaciona mucho con lo que pasó el día lunes 26 (de marzo), cuando los compañeros fueron agredidos por el Presidente municipal. La agresión contra mí viene de ahí, denunció.

La tortura contra el líder se registró a cinco días de la gresca que el lunes 26 de marzo dejó dos heridos en la localidad.

La disputa se generó tras el intento de Alcides de remover los vehículos incendiados durante el enfrentamiento del 19 de junio del 2016.

Este es el segundo ataque que, como representante de las víctimas, sufre Santiago Ambrosio.

La primera agresión ocurrió el 5 de marzo del año 2017 cuando se trasladaba de Nochixtlán a una comunidad y un grupo armado le disparó e hirió a Ambrosio en la pierna.

Por estos hechos, la Defensoría emitió medidas cautelares a su favor.

El Covic defiende a 150 personas que en el 2016 sufrieron violaciones a sus derechos humanos cuando elementos de la Policía Federal y estatal pretendían desalojar un bloqueo que activistas y maestros de la Sección 22 mantenían en la localidad.

Con información de Reforma.