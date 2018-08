Piden justicia familiares de linchados en Puebla

Puebla.- Familiares de Alberto Flores Morales y Ricardo Flores Rodríguez demandaron a las autoridades justicia por el linchamiento de sus seres queridos a manos de habitantes de San Vicente Boquerón.

Al recibir los cuerpos del tío y sobrino, respectivamente, Martha Flores, hermana del primero, pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE) que no quede impune el asesinato.

Leer también: Queman vivos a dos presuntos "robachicos"; los sacan del Cereso

Sostuvo que ni uno de los dos se dedicaba a actividades criminales y, por el contrario, pasaban tiempo en el campo, en la construcción y el joven, en sus estudios de Derecho en Xalapa, Veracruz.

Leer también: Madre ve como queman vivo a su hijo en transmisión en Facebook

Su error si así lo quieren ver fue detenerse a tomar unas cervezas, porque no hicieron nada malo, no eran 'robachicos', no eran delincuentes, solo tomaban unas cerveza y como estaban junto a la escuela, les dijeron que se estaban robando a los niños