Esta noche transformarán a Los Pinos en centro cultural 

CIUDAD DE MÉXICO.-La transformación de la Residencia Oficial de Los Pinos en un centro cultural, a unas horas de que reciba al público en general, se llevará a cabo en una operación de toda la noche.



Previo a realizar su último recorrido por el espacio, la futura Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, informó que el lugar aún no les ha sido entregado para hacer las adecuaciones.



Todavía hay actividades aquí, nos informan, del Presidente Peña Nieto hasta la noche, entonces haremos un recorrido por las áreas en las que ya se puede circular para fijar la señalética, unifilas, para poder dar acceso digno a quienes van a llegar, declaró.

Acompañada por un grupo de museógrafos, Frausto y su equipo cercano determinarán dónde colocar los servicios para el público, como baños, bebederos y guardarropas.Explicó que el público podrá entrar a Los Pinos por la puerta 1, sobre Parque Lira, donde hoy se están realizando trabajos para acondicionar el paso al peatón.De ahí, serán conducidos a la puerta 3, la más cercana al Parque de la Hormiga, donde habrá un control para que la dejen sus mochilas y sus botellas de agua.Hasta ahora, se plantea que el público pueda visitar la Casa Lázaro Cárdenas, que dio origen al conjunto; la Casa Miguel Alemán, antiguo hogar de la familia presidencial; la Calzada de los Presidentes, con sus esculturas de cuerpo entero de todos los Mandatarios, y el Camino de la Democracia, un recorrido franqueado por bustos de personalidades ilustres de la Nación.El horario de visita será de las 10:00 a las 17:00 horas.

El centro cultural en Los Pinos. | @alefraustro

Vamos a tener presencia de músicos y de artistas, sobre todo en el tema musical, que den la bienvenida como un gesto de agradecimiento a este espacio que se abre, este espacio que se une a todo este complejo cultural que es el Bosque de Chapultepec, prometió Frausto.

No obstante, la instalación de las pantallas para que el público pueda seguir la transmisión de las actividades de la toma de posesión en San Lázaro y el Zócalo ocurrirá hasta la noche.



Aunque no especificó la hora, también ocurrirá el cambio de custodia del Estado Mayor Presidencial a la Secretaría de la Defensa Nacional.



De acuerdo con la próxima Secretaria, mañana inicia una primera fase de la apertura de Los Pinos, en lo que un equipo de museógrafos, artistas y urbanistas -cuyos nombres no adelantó-diseñan la nueva vocación del espacio.



Tampoco quiso anunciar todavía los nombramientos de su equipo.