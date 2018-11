Marchan contra el maltrato y explotación animal en CdMx

Ciudad de México.-Activistas en contra de la discriminación de los animales marchan para concientizar a la población sobre la importancia de frenar el maltrato animal, la explotación y el consumo animal en la Ciudad de México.



En el marco de la "Marcha contra el Especismo", que avanza sobre Paseo de la Reforma en dirección al Zócalo, los activistas llaman a la población a impedir que los animales sean consumidos como comida, usados para vestimenta, atormentados por diversión, explotados como fuerza de trabajo y matados para que partes de su cuerpo sean empleados como materiales en cosméticos y otros productos.



Vestidos de negro y bajo consignas como: iLiberación animal, abolición!, iTauromaquia es violencia, libera a tus esclavos!, iLiberación!, iEvolución!, los activistas expresan su rechazo a que los animales sean utilizados como objetos de consumo.





Previo al inicio de la marcha, los activistas realizaron un performance en el Ángel de la Independencia para pronunciarse en contra de la tauromaquia.



Joaquín Valdés Díaz, organizador de la Marcha contra el Especismo, explicó que se busca incidir en la población mexicana para que se sume al movimiento que erradica la práctica de ver a los animales como comida, objeto de experimentación o entretenimiento.

No tenemos ninguna razón para lastimar a los animales, esto no incluye sólo a gatos y perros, sino también a los animales que comemos como pollos, cerdos o vacas. No tenemos por qué explotar de ninguna forma a los animales, ya sea en la dieta o en espectáculos como circos o zoológicos o en la industria cosmética, expresó Joaquín.