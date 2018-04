Poli no tenía lesiones aparentes, su cuerpo terminó en cárcamo

Ciudad de México.- Sus amigos la conocían como "Poli", una joven extrovertida a la que le gustaba superarse. Un día le perdieron la pista y después lo que encontraron fue su cuerpo.



Mara Polet "N" fue reportada como desaparecida por sus familiares y el pasado 25 de abril, la mujer fue encontrada sin vida en la planta de bombeo El Caracol, ubicada en la Colonia Las Américas IV Sección, en Ecatepec, Estado de México.

El cuerpo fue encontrado en un cárcamo. Foto ilustrativa: Archivo



La víctima, de 33 años de edad, tomaba varios talleres en el Instituto de Estudios Superiores Certeza, ubicado en la Delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.



"No tengo mucho qué decir de Poli, yo la conocí en la institución, estaba en varios cursos, en Coaching, Tarot Clínico y otro que no recuerdo muy bien, pero tomaba cursos casi diario", dijo una empleada de la escuela.



La madre de la joven desde hace 2 años es la encargada de la cocina en un bar en la Colonia Del Valle, en la Delegación Benito Juárez, al que la víctima llegó a ir, aunque no se hacía cargo de la operación.

La señora viene los viernes y sábado, ella se encarga de la cocina, sus hijas casi no, sólo ella, informó un trabajador del bar.

El pasado 20 de abril, Mara había salido de su casa, en el Estado de México, alrededor de las 21:30 horas, para reunirse "con unas personas", relató su hermana Isis, en redes sociales.



Foto ilustrativa: Archivo

Cuatro días después se difundió el cartel con los datos de la mujer del Programa Odisea, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.



La joven vestía un mallón de varios colores con estampado de Micky Mouse, blusa negra y tenis blancos.



El pasado miércoles, trabajadores de la planta de bombeo localizaron el cadáver, de acuerdo con los reportes de las autoridades mexiquenses.



La cabeza de la víctima no tenía cabello, esto posiblemente derivado de los líquidos tóxicos y de la humedad con las que el cuerpo estuvo en contacto en el lugar.

El cadáver no presentaba heridas de arma y aparentemente tampoco indicios de agresión sexual.



Sin embargo, aún se espera información de la necropsia para determinar si hubo alguna lesión.



Durante la madrugada de ayer, la madre, la hermana y la prima de Mara Polet acudieron con las autoridades para ver el cuerpo y confirmar la identidad.