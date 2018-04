Para un médico no es fácil que un paciente fallezca : Doctor

Oaxaca.- El caso por el que el traumatólogo pediatra el Dr. Luis Alberto ha sido acusado y lo ha llevado a ser recluido en una cárcel, es un proceso que ha generado una intensa movilización tanto por los familiares de la víctima como par parte del gremio médico, la muerte del menor Edward en noviembre de 2017 tras haber ingresado a un hospital por fractura de brazo y que al término de la intervención no reaccionó por horas hasta que se declaró muerto en un segundo hospital, llevó al médico a ser acusado de homicidio doloso.

Foto: Reforma

Tras la detención del doctor para dar inicio al proceso de investigación, el jueves 12 de abril un Tribunal Superior de Justicia le otorgó la libertad aunque el proceso continúa, para los padres del menor esta fue una decisión poco grata, que aunque reiteraron muchas veces que no deseaban dañar al gremio exigen justicia por la muerte de su primogénito y consideraron una burla la libertad del médico, en un principio se hablaba de que este habría fallecido a consecuencia de un medicamento aplicado en la anestesia, luego se descartó y los padres señalaron que fue broncoaspiración debido a que no llevaba el pequeño el previo ayuno que se necesita para ser intervenido.

En entrevista dada esta mañana en radio con Ciro Gómez Leyva, el Dr. habló de su situación hasta el momento, comenta que luego de su salida del penal ha seguido trabajando de manera normal, realizando intervenciones pendientes que sus pacientes esperaban ya que él realiza cirugías que no cualquiera hace en el estado, "ellos saben quien soy", esta fue una experiencia de vida que menciona no debió pasar y que el caso tenía que haberse tomado como homicidio culposo y no doloso.

¿Qué pasó en día de la intervención? se le cuestionó:

"El paciente no murió durante la cirugía... la familia esta en un proceso de duelo, sentimos la muerte del pequeño, para un médico no es fácil que su paciente fallezca"

Foto: Yo soy Médico #17

Lo anterior fue la respuesta dada al cuestiónales si los padres habrían mentido respecto a sus declaraciones, no quiso dar más detalles, es un caso que lleva una investigación pero que no desea que la gente se siga confundiendo, si no murió en el quirófano, ¿dónde murió?, él recalca que el pequeño fue trasladado a otro hospital donde se declaró sin vida, debido a todas la versiones que se han dado espera sean los investigadores especializados que determinarán la razón exacta de su muerte, su salió débil de la cirugía pero que en la intervención no murió, señala.

" Como médico ámanos lo que hacemos, yo lo que hago, lo hago con una pasión, el no tomar enserio esto es faltarle a su profesión", esto al cuestionarle que según los padres ellos tomaron a juego su operación y se estaban hasta riendo al interior.

De igual manera comentó que no ha quedado absuelto, termina aclarando que ningún proceso médico esta diseñado para hacerle daño al paciente, a la familia le envía su sentir que está igualmente en duelo y que el proceso sigue, que se esperen los resultados que determinaran si es o no culpable.