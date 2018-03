Maestra lloró al no hallar a niño en simulacro, recordó el 19S

Estado de México.- La maestra Rosalba Juárez llegó a las lágrimas cuando se dio cuenta que no había localizado a un alumno quien estaba escondido, a propósito, durante un simulacro sísmico en la primaria Colegio América Latina.

Juárez había sido encomendada por el instructor, Armando Romero, de Rescate Canino de Protección Civil de Nezahualcóyotl, a ser quien revisara los salones del segundo nivel del plantel, después de que todos los estudiantes desalojaron.

Tenía la encomienda de corroborar que ningún alumno se hubiera escondido en las aulas o estaba paralizado durante el sismo ficticio.

Un alumno fue intencionalmente oculto abajo de un estante y tapado con mochilas.

Después de varios intentos durante el simulacro, la docente no se había percatado de la presencia del menor.

Pudo haber sido una vida que se queda allá arriba, no sabemos qué puede pasar en un temblor y me emocioné al verlo ahí escondido y empezar a quitar todo lo que tenía alrededor para sacarlo.

Ese momento para mí fue muy estresante porque yo decía '¿qué estoy haciendo mal' cuando me decía regresa, pero me acordé mucho que en el temblor del 19 un pequeño se me quedó pasmado y ya había salido todo el grupo y me tuve que regresar por él", narró la maestra.