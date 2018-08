En México también hay niños migrantes separados de sus familias

Sinaloa.- La situación política y de seguridad ha llevado a ciudadanos de países como Honduras, El Salvador, Guatemala y Venezuela a modificar el registro histórico de solicitudes de asilo en México. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) tiene claro que ahora México ya no es un país de tránsito, sino uno de destino. Una tendencia que contrasta con lo que por años se tenía registrado, donde el paso por México era solo de migrantes, yendo hacia el norte del continente.

«En este momento vemos que más bien están buscando quedarse aquí, hacer una vida aquí, aportar, trabajar también», describió Sofía Lascurain, oficial asistente de protección del Acnur en México, en entrevista telefónica para EL DEBATE desde la Ciudad de México. Además, señaló que ha prevalecido el problema que enfrentan familias y menores al ser separados en las estaciones migratorias de la frontera sur del país.

Imagen especial/EL DEBATE

De acuerdo con la Agenda para la Protección de Personas Refugiadas en México: 2019-2024, de la Acnur, que fue entregada a los candidatos a la Presidencia del país durante el periodo electoral, incluido al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en muy poco tiempo se ha dado el incremento de personas buscando refugio, pasando de 2 mil 137 solicitudes en 2014 a 14 mil 596 en 2017, por lo que se espera que haya un aproximado de 22 mil al cerrar el 2018.

«El hecho de que haya aumentado tan rápido en tan poco tiempo ha llevado a que se necesiten generar una serie de políticas públicas de fortalecimiento entre las instituciones, de coordinación entre los distintos actores vinculados con el tema», subrayó Sofía Lascurain.

Niños vulnerables

Desde la Ciudad de México puntualizó que uno de los temas importantes es que la Ley de Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político y la Ley de Migración son previas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que es —dijo— mucho más protectora que las otras dos primeras en materia de protección a la niñez.

Abundó que por ello existen algunas cuestiones que deberían reformarse para estar de acuerdo con esa ley general y los estándares internacionales de protección de los derechos humanos: «Una cuestión clave, por ejemplo, sería no tener en detención a niñas, niños y adolescentes. La Ley de Migración puede considerar que un niño puede estar en estación migratoria o detenido en estación migratoria, pero la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que bajo ningún motivo puede estar detenido. En este momento hay muchos niños en detención tanto acompañados como no acompañados», destacó.

Foto: EFE

Debido a esto, puntualizó que se aplica la Ley de Migración y la Ley de Refugiados; sin embargo, hizo hincapié en que en la medida de las posibilidades intentan que los menores no estén en estaciones migratorias, aunque aseveró:

Sobre los menores, describió que la Agenda para la Protección de Personas Refugiadas en México: 2019-2024 busca, además de que se fortalezcan las procuradurías de protección de menores, que son instituciones creadas a partir de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y se refiere sobre todo —dijo— a la necesidad o a la obligación que tiene el Estado mexicano de llevar a cabo un plan de restitución de derechos a través de estas procuradurías, una determinación del interés de los menores que pasan por México, antes de hacer una devolución o retornarlos a su país de origen.

«La necesidad de generar espacios donde los niños no se encuentren encerrados; es decir, las estaciones migratorias no deberían utilizarse nunca, pero hay espacios también en donde los niños se encuentran en lugares de muy pocos metros cuadrados sin posibilidad de tener actividades lúdicas, sin poder tener contacto con sus familiares en el exterior, que hace que los niños se desesperen y finalmente prefieren no quedarse en México», señaló.

Lo anterior —describió— genera otra cuestión, ya que las autoridades consideran la opinión del niño; es decir, si un niño después de estar encerrado mucho tiempo expresa querer regresar a su país, a pesar de que se haya identificado un peligro, es devuelto.

Asimismo, Sofía Lascurain agregó a este medio que se debe fortalecer a la institución encargada de determinar si las personas que están llegando a México son refugiadas o no.

La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), que también depende de la Secretaría de Gobernación, indicó que hasta el 2011 la Comar ha venido trabajando con el mismo presupuesto, por lo que es importante ajustar el recurso y las políticas para dar respuesta a las necesidades.

Cabe destacar que, el pasado 20 de junio, el gobierno anunció un incremento de 84 por ciento para los recursos humanos de la Comar.

Niños migrantes. Foto: Archivo AP.

Contexto generalizado

La oficial asistente de protección del Acnur en México detalló que valdría la pena revisar, por ejemplo, que la ley dice que las personas tienen treinta días para solicitar la condición de refugiados en cuanto llegan al país, pero lo anterior no está establecido en ningún documento internacional ni ningún documento establece que deba ser así, que tenga una temporalidad, «y porque no, una persona que llega porque está huyendo de su país no necesariamente sabe que tiene derecho a solicitar la condición de refugiado, entonces, reducirlo a treinta días, a veces los puede dejar en indefensión. La Comar puede revisar los motivos por los que no solicitó, y en caso de determinar que el motivo es válido, incluyendo que la persona no sabía, puede ya iniciar el procedimiento», explicó.

La Agenda para la Protección de Personas Refugiadas en México: 2019-2024 estipula en general atender diversos retos, algunos a través de reformas legislativas menores, como fortalecer la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar); observar plenamente la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA); fortalecer la asistencia humanitaria e integración local de personas refugiadas; fortalecer a las comunidades de acogida en el sur de México y no privar de la libertad a personas con necesidades de protección internacional.

Sobre este último, Sofía Lascurain destacó que se refiere a la privación de la libertad en términos más generales: «la Ley de Migración sí prevé la posibilidad de que una persona esté en una estación migratoria en lo que se determina su estatus; sin embargo, es un poco contradictorio porque, en México, el ingresar sin documentos o el ingresar de forma irregular al país no es considerado un delito; sin embargo, mucha gente que es identificada sin documentos es llevada a estaciones migratorias, en donde sí son privados de la libertad», subrayó.

Indicó que eso provoca que las personas solicitantes de condición de refugiado decida desistir de su procedimiento o finalmente no considerar la condición de refugiado.