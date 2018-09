Con 38 puñaladas e inmenso dolor, fingió su muerte para sobrevivir

Ciudad de México.- Michelle vive con miedo y aún vive gracias a que fingió su muerte mientras era agredida física y sexualmente.

Con un inmenso dolor por las puñaladas y las burlas de parte de sus agresores, Michelle solo tenía una opción, hacerse la muerta.

La joven siempre fue callada, reservada, una mujer de libros y que no le gustaban las fiestas; ahora es un número más en la lista de las mujeres agredidas en México.

Fue el pasado 2 de marzo cuando la mujer de 34 años de edad fue atacada por dos hombres al entrar a su departamento en Ciudad de México.

Cuando los hombres continuaban agrediéndola y riéndose de ella, aguantó la respiración y no luchó más, así pararon el ataque. Sin embargo, ahora la mujer vive con miedo de que sus agresores regresen y la dañen a ella o a su familia.

Entro a mi departamento, me atacan, uno de ellos me apuñala y me arrastran por todo el departamento desangrándome.