Video. Helicóptero dispara a pobladores de Michoacán

Tepalcatepec.- Pobladores de Tepalcatepec, Michoacán, grabaron el ataque de al menos un helicóptero artillado durante un operativo de la Secretaría de la Marina (SEMAR), donde resultaron al menos 6 personas heridas, según lo informó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) confirmó que hay 6 personas heridas.

La noche del martes, presuntamente miembros de la Armada de México dispararon desde un helicóptero sobre objetivos del pueblo de Tepalcatepec.

Uno de los seis heridos del ataque. Foto: Tomada de Facebook de Armado Garza

Según versiones, elementos de la Marina buscaban esa anoche, a un objetivo criminal particular, no revelaron de quién se trataba. La Armada de México no ha emitido posición oficial al respecto, la versión la dio a conocer Pascual Sigala, secretario de gobierno de Michoacán.

La Procuraduría de Justicia del estado confirmó que durante los hechos hubo 6 lesionados por disparos de arma de fuego, pero no confirmó si se trató de un enfrentamiento o fueron agredidos. Así lo informó Excelsior.

Cabe mencionar que el ataque del helicóptero provocó un incendio en la entrada de Tepalcatepec, así como daños en vehículos y casas, según denuncia de los pobladores.

En un informe oficial dado por la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, el conflicto inició luego de que un grupo de marinos detuvieran a un joven con un radio de comunicación, por lo que los pobladores intentaron liberarlo.