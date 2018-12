Migrantes se trasladarían de Zona Norte a Desayunador Salesiano

Tijuana, Baja California.- Al Desayunador Salesiano del Padre Chava es a donde se trasladarán los migrantes que permanecen en la zona de la Unidad Deportiva Benito Juárez, detalló uno de los centroamericanos a Uniradio Informa.

El migrante, quien prefirió no revelar su nombre, comentó que no quieren abandonar la Zona Centro de la ciudad por tres motivos: algunos ya han avanzando en sus trámites de asilo humanitario, otros no cuentan con recursos para ir y venir del albergue a la frontera, y unos más prefieren evitar choques con otros grupos de la Caravana.

Asimismo refirió que antes de retirarse de los alrededores de la Unidad Deportiva realizarán una limpieza en la zona para demostrar a los tijuanenses que no son malas personas, como han sido calificados a través de redes sociales.

El centroamericano señaló que tras dicha limpieza se trasladarán al Desayunador Salesiano del Padre Chava, en la Zona Centro, pues en El Barretal hay migrantes que ocasionaron disturbios en Tijuana y no quieren que los relacionen con ellos.

Por otra parte, el hondureño José Julián Celaya indicó que las redes sociales y los medios han publicado mucha información falsa sobre los migrantes, como el robo en la Unidad Deportiva Benito Juárez.

Explicó que entre los centroamericanos acordaron mantener el respeto, limpiar, no usar drogas ni alcohol y respetar a la comunidad tijuanense.