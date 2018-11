"No vinimos a que nos disparen; de eso huimos en nuestro país"

Tijuana, Baja California (Mara Xanath Quintanilla Salas/Agencia Reforma).- Cansados, desilusionados, y luego de un intento fallido de cruzar la frontera, decenas de centroamericanos comenzaron ayer el retorno a sus países de origen.

Algunos de los migrantes partieron molestos por los hechos del domingo. Indicaron que no viajaron hasta Tijuana a ver a sus compañeros tratar de ingresar de manera violenta a Estados Unidos.

Pero tampoco llegaron a la frontera, señalaron, para que el Gobierno estadounidense atacara a adultos y a niños con gases lacrimógenos.

De manera extraoficial, el Instituto Nacional de Migración (INM) indicó que al menos 65 personas pidieron regresar a sus países de origen de manera voluntaria.

Los migrantes salieron del albergue instalado en la Unidad Deportiva Benito Juárez, y fueron llevados por un autobús y una camioneta a la estación del INM en Tijuana.

Héctor Medina, de 16 años, originario de Honduras, indicó que tardó un mes y medio para llegar a Tijuana, pero no pensó que cruzar a Estados Unidos sería tan difícil.

Agentes fronterizos arrojaron gas lacrimógeno y balas de goma a los migrantes que intentaron cruzar la frontera a la fuerza. Foto: Agencia Reforma

"Vine a mejorar mi economía, pero ayer se armó un relajo con el que no estoy de acuerdo, así no se puede hacer nada y esto se va a poner más serio, mejor me regreso a mi país", señaló.

"No vinimos a que nos dispararan, y es que es de eso de lo que estamos huyendo", agregó.

Octavio Ballesteros, de 30 años, también migrante de Honduras, señaló que estuvo en desacuerdo con el intento de ingreso masivo de sus compañeros.

"Yo siempre pienso que no hay que pensar solamente en lo material, venimos a conocer, fue extraordinaria la experiencia, a veces venimos ilusionados con sólo entrar a Estados Unidos; soy una de las personas que no le parece ninguna de las opciones para vivir en México", dijo.

"Entonces yo vuelvo mejor a mi país porque aún hay personas que encuentras aferradas para entrar a Estados Unidos, pero hay que esperar un buen de tiempo.

"Se habla de meses, y ordenadamente porque el que ande desordenado no va para allá", señaló.

Junto al albergue instalado por las autoridades se colocó una carpa de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en donde se brinda asesoría para un retorno voluntario.

El organismo internacional reportó que del 7 al 23 de noviembre se realizaron 348 retornos voluntarios desde la Ciudad de México hacia Tapachula.

El albergue reportó ayer 5 mil 738 migrantes del éxodo centroamericano, de ellos 3 mil 676 son hombres, mil 60 mujeres y mil 2 niños.