'Mocharle la mano al que robe' es más común de lo que parece

Mucho se ha hecho énfasis en redes sociales y medios de comunicación sobre la inesperada propuesta del candidato independiente Jaime Rodríguez, mejor conocido como "El Bronco", al emitir durante el primer debate de candidatos a la presidencia la iniciativa de 'mocharle la mano al que robe en el servicio público'.

Foto: EFE

Y aunque muchos han tomado ésto como una posición de extrema violencia imposible de llevar a cabo, de la cuál se han burlado en las redes, la realidad es que este tipo de castigos a los criminales acusados de hurto, es una practica legitima que existe desde hace años en varios naciones del mundo, especialmente en aquella de medio oriente que basan su sistema de justicia en la Ley Islámica de la Sharia.

En algunos países la amputación a ladrones puede ser realizada por un médico certificado empleando anestesia en el condenado, pero en otros muchos lugares la mutilación es llevada a cabo de manera brutal, generalmente en lugares públicos donde la comunidad pueda ver cómo las actividades delictivas son castigadas con una barbarie intensa.

Países cómo la Sharia de Nigeria y Arabia Saudita utilizan un cuchillo afilado y una espada para cortar la mano desde poco antes de la muñeca, a veces pueden llegar a emplearse piedras para que el corte sea más rápido. En algunos casos se puede realizar la denominada "amputación cruzada", en la cual crímenes más fuertes como los atracos a mano armada son castigados amputando la mano derecha y el pie izquierdo.

Foto: AFP

Otro país conocido por el empleo de esta ley es Irán, donde a principios del año 2008, un reportaje del New York Times denunció la amputación cruzada de cinco ladrones, los cuales solo recibieron tratamiento medico para verificar que no existiera una infección durante el procedimiento, pero no se les aplicó anestesia.

Foto: AFP

Sin embargo, este tipo de sentencias son cada vez más escasas, ya que las organizaciones internacionales de derechos humanos han catalogado estas condenas como "tortura", y han sido poco a poco deshabilitadas bajo presión de grupos activistas en naciones como Irán, Pakistán, Yemen, Sudan y Somalia.

Aun así, ésta sigue siendo la medida judicial predilecta en numerosos poblados rurales de estas zonas.

México y la ley de “ojo por ojo, diente por diente”

Foto: EL DEBATE

Contrario a lo que se dice, nuestro país no es tan desconocido a este tipo de castigos despiadados.

A finales del año 2016 se reportaron varios casos de mutilaciones en el estado de Jalisco, donde grupos criminales (en su mayoría relacionados al narcotráfico), cortaban la mano de personas señaladas como "rateros", para castigar sus delitos de una manera que consideraban efectiva.

Foto: EFE

Siete personas fueron levantadas de distintos puntos de la ciudad, encontradas horas más tarde sobre la carretera a Chapala y Periférico, con un plástico amarrado con unas cuerdas sobre sus muñecas cercenadas, junto con una cartulina que llevaba escrita las palabras que los señalaban como ladrones al llamarlos “rata” o “soy ratero”.

No habían pagado una droga que habían distribuido, además de darles una escarmiento, también dieron escarmiento a otras gentes, a otros criminales que se dedican a estas actividades; Señaló el entonces Fiscal General de Jalisco, Almaguer Ramírez.

“Tailón” o “ley del tailón” tiene un significado comúnmente relacionado con la frase “ojo por ojo, diente por diente”, y es la denominación que se le dió a un principio jurídico, donde se le imponía un castigo a quien se le identificara por cometer un crimen, obteniendo así algo recíproco ante tal falta.

Foto: EFE

Y es que para muchos, hacer justicia por su propia mano se ha vuelto más “fácil” que tratar de erradicar un problema en su mayoría que afecta a diversas partes del país. Más este método fue utilizado durante ese escandaloso evento por miembros de la organización criminal conocida como el Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Ahora cabe esperar si la nueva propuesta de Jaime Rodríguez es vista como un acto de salvajismo inimaginable en nuestra realidad, o si más de uno se encuentra a favor de su violenta iniciativa.