Morelia amanece con gasolineras cerradas

Morelia, Michoacán.- Ante las quejas de los usuarios por el desabasto de combustible, en las que afirman que las gasolineras se encuentran cerradas en todo Morelia, el empresario gasolinero, Mauricio Prieto Gómez, confirmó que efectivamente había desabasto de combustible en algunas gasolineras de Morelia, esto debido a una falla en los ductos de Pemex que se ubican en Salamanca, Guanajuato, de acuerdo con el portal Mi Morelia.

Sí hay desabasto, no solo en Morelia, sino en todo Michoacán. A Pemex hoy le llegaron solo para surtir cuatro gasolineras, de pura Magna, no tiene Premium, no saben para cuándo les vayan a abrir los ductos de Salamanca para la capital michoacana, dijo en entrevista telefónica con el mencionado portal.