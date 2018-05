Rosario una madre ejemplar; se convirtió en vulcanizadora

Altamira, Tamaulipas.- Una mujer admirada por muchos pero también criticada por otros es Rosario Bautista Trinidad de 41 años de edad, madre de de seis hijos, originaria del sureste mexicano la cual desde hace 9 años se convirtió en vulcanizadora después separarse de su marido ella no tuvo otra opción más que la de sacar adelante a sus hijos en este oficio debido a que no podía salir de su casa y dejar solos a sus hijos.

Rosario fue entrevistada en su hogar y negocio ubicado en el sector Infonavit Los Sábalo la madre vulcanizadora repara llantas desde un automóvil hasta de un tractor agrícola oficio que aprendió por necesidad.

El padre de sus hijos los dejó a la mala y ya no quiso mantener a los niños.

Rosario es jefa de familia y emprendedora de un negocio que realiza con la ayuda de maquinaria especializada. Es integrante de una familia de 11 miembros su mamá es la señora Catalina Trinidad de la Cruz quien es el pilar de la familia.

"Empece a trabajar en lo de la vulcanizadora de llantas pues tenía que mantener a mis hijos y a pesar de que me enfrenté a una sociedad machista y muchos apostaron que duraría muy poco en este oficio, gracias a Dios y la voluntad de querer salir adelante con mis propios recursos aquí sigo vigente".

Muchas mujeres le dejaron de hablar por mi oficio pero de muchas más las admiran por su valentía y labor.

El oficio de Rosario tiene sus riesgos que afronta a diario como le puede caer un carro encima, lastimar con el desmotador de llantas o puede explotar el tanque del compreso pero afortunadamente ella sigue sana y salva para seguir dándoles una vida digna a sus hijos.

La ejemplar madre trabaja de lunes a viernes de 8 de la mañana a las 8 de la noche los sábados y domingos de 9 de la mañana a las 4 de la tarde.

La trabajadora mujer con el paso del tiempo también vende artículos para decorar el hogar entre ellos cuadros, objetos de cerámica entre muchos más.

" Desde que te conviertes en mamá ya no vuelves a dormir igual, tienes que estar al pendiente desde que lo sientes en tu vientre, cuando lo estás amamantando, ya cuando crecen se te va el sueño cuando o tienes dinero para darles de comer al siguiente día, cuando enfrenta un problema o bien que salieron a una fiesta y aún no llegan a dormir a casa".

He recorrido y he batallado con ellos, los he cargado por donde quiera en las buenas y en las malas, ellos son lo más importante para mí