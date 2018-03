¡Aguas con el agua! si la tiras en sábado de gloria te multaran

Ciudad de México.- Para este Sábado de Gloria, el Gobierno de la Ciudad alista un operativo especial para evitar que haya desperdicio de agua.

El año pasado, por incurrir en esta falta, fueron sancionadas 150 personas durante las festividades de la Semana Santa, 79 en sábado.

Las infracciones por esta conducta, de acuerdo con la Ley de Cultura Cívica, contemplan una multa de 21 a 40 veces la unidad de medida de la Ciudad y un arresto de 25 a 36 horas.

Es decir, entre mil 692 y 3 mil 224 pesos.

El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, afirmó que año con año ha habido un diminución importante en esta conducta.

Reconocer que ha habido una baja sensible en esta conducta, pero ojalá ya no existiera, sería lo mejor para la Ciudad que no existiera este desperdicio de agua, así que todas las áreas estaremos trabajando precisamente para que salga bien toda la Semana Santa", señaló el Mandatario local.