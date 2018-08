Niño de 7 años con cáncer cumple su sueño y se aferra a la vida

Monterrey, México.-Alejandro de Jesús , un niño de 7 años con cáncer, cumplió su sueño de ser soldado por un día.

El pequeño habitante de la Colonia Felipe Carrillo, de Escobedo, fue congratulado esta mañana como "Soldado Honorario" en la Séptima Zona Militar.

A las 7:40 horas, el menor tuvo un desayuno con autoridades militares y después estuvo en una ceremonia donde recibió la distinción de parte del comandante de la Séptima Zona, Agustín Radilla Suástegui.

Durante su recorrido presenció una exhibición de escuadrones caninos de Policía Militar, subió a vehículos del Ejército y se comunicó por radiofrecuencia a la Base Aérea Militar N° 14, la cual también visitó y en la que fue distinguido como "Piloto Honorario".

En la Base Aérea abordó y reconoció un helicóptero "Black Hawk" y un avión "King Air". Alejandro dijo que una de las razones por las que quería vivir la experiencia de ser soldado era porque siempre jugaba con soldados de juguete.

Alejandro también dijo que le gustaría ser soldado para proteger a la gente. Josefina Balderas, madre del menor, dijo que a los 6 años le detectaron a su hijo Linfoma de Burkitt, un tumor cancerígeno del cual ya se ha atendido y ha avanzado en su recuperación.

"Gracias a Dios (va) muy bien, de tener un tumorzote en el rostro ahorita ya no tiene nada, lo único son dos tumorcitos en el pulmón derecho, pero también va perfectamente", expresó.

"Sigue checándose, al parecer son 10 años hasta que me lo den de alta, hasta ahorita ya no me lo van a internar, pero sí está con chequeo y medicamento, pero ya no como anteriormente".