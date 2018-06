Mi niño era hijo único: tía de menor ahogado en Iztapalapa

Ciudad de México.- Minutos de angustia vivió Rosa María, la madre de Alejandro, el menor que falleció el jueves al ser arrastrado por la fuerza del río que se formó sobre la calle Eloy Cavazos, en la Colonia San Miguel Teotongo, Delegación Iztapalapa.

Luego de que el pequeño de nueve años de edad quedara atorado en la zanja del desagüe, tanto la mamá del niño como un vecino hicieron todo lo posible por rescatarlo, pero todo intento fue en vano.

Carlos Gabriel Hernández escuchó los gritos y salió, al abrir la puerta de su casa vio como la madre sujetaba al niño y eran jalados hacia la canaleta de desagüe por lo que corrió para ayudarlos.

Escuché los gritos y salí, cuando los vi me aventé y alcancé a sujetar el brazo derecho del niño, pero la corriente era muy fuerte que me costaba trabajo; cuando su madre se logra incorporar me ayuda, pero no lográbamos sacarlo así que comencé a pedir ayuda pero nadie salió.