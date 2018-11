Migrantes no desplazarán a mexicanos en la industria

Tijuana, Baja California (Frida Edith Andrade Alemán/Agencia Reforma).- Con los empleos en la industria manufacturera que se ofrecerán a los migrantes centroamericanos no se va a desplazar a los mexicanos, refirió Carlo Bonfante, Secretario de Desarrollo Económico del Estado de Baja California.

Ayer, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Asociación de Industriales de la Mesa de Otay (AIMO) anunciaron la oferta de hasta 3 mil 500 plazas en la industria manufacturera a migrantes que regularicen su situación migratoria.

Bonfante señaló que en Baja California se cuenta con plazas extras, por ello hay espacio para los migrantes y los salarios serían los mismos tanto para los nacionales como extranjeros, siempre y cuando tengan sus papeles en regla, pues también llegan personas de otras entidades como Michoacán, Jalisco o Chiapas, y países como Haití.

"Aquí (Baja California), no hay diferencia de salarios, gana lo mismo una persona que llega de un país, legalizadamente, a México, que el que llega de aquí de Sonora, en las mismas condiciones, no hay diferencia, no se trata que sean mexicanos de primera, foráneos de segunda o viceversa", explicó.

Los empleos que se ofrecerían a los migrantes son de ensamble para fabricar diferentes productos como televisiones o radios, detalló.

"Somos tierra donde llega mucho migrante, y así estamos acostumbrados (...) trabajo hay y es para el mexicano o para el que sea, siempre y cuando esté en su legalidad de migración", afirmó.

Bonfante destacó que debido al crecimiento de las diversas industrias que se ubican en dicho entidad, como la aeroespacial, automotriz o de fabricación de dispositivos médicos, constantemente hay empleo, por ejemplo, en Tijuana existen 12 mil plazas, en Mexicali alrededor de 3 mil, en Tecate cerca de mil y en Ensenada 500 lugares, aproximadamente.

Destacó que la economía del Estado lleva 32 trimestres consecutivos a la alza.

Asimismo, explicó que todo el año hay oferta de empleo, aunque en algunos meses puede bajar; además de que en la época decembrinas baja el ritmo porque muchas personas se regresan a su zona de origen para pasar estas fechas.