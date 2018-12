Pasó 3 años encerrado en prisión por un delito que no cometió

Cd. de México, México .-Alberto trabajó 4 años como mesero de un bar, hasta que la Procuraduría lo señaló como el dueño del lugar y lo acusó de trata; entonces pasó 4 años en prisión por un delito que no cometió.

El joven fue detenido en octubre del 2014 en un operativo antitrata en el antro Champagne, en Avenida Tláhuac y De Las Torres, junto con bailarinas, garroteros y otros empleados.

Los agentes de investigación y del Ministerio Público lo señalaron como el supuesto propietario del negocio e iniciaron una carpeta de investigación en su contra.

"Ni siquiera investigan, me vieron que estaba alto, por mi color de piel o no sé, y por eso asumieron que era el dueño; me acusaron de cosas que nunca hice. Yo en ese entonces tenía 28 años y sólo era mesero", recuerda Alberto.

Dos días después, Alberto ya se encontraba preso en el Reclusorio Oriente en donde enfrentó su proceso judicial.

Aún con falta de pruebas, y aunque las bailarinas se desistieron, Alberto fue sentenciado a 22 años de prisión.

Tampoco se pudo acreditar los fines de explotación sexual o económicos ni que las mujeres eran forzadas a bailar en el establecimiento.

Desde entonces Gloria, su madre, junto con otros amigos realizaron marchas y promovieron escritos en distintas dependencias para denunciar las irregularidades en el proceso.

La mujer se unió a familiares de personas detenidas durante operativos mal ejecutados o donde agredieron a mujeres como en el bar el Edén o el Calígula.

Fue hasta 3 años, 11 meses después, que el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal concedió un amparo promovido por la defensa de Alberto.

Los magistrados no encontraron elementos suficientes para que se viera la explotación sexual ni laboral, por lo que Alberto fue absuelto y se le otorgó una carta de antecedentes no penales.